قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة، في معرض تعليقه على الانفجار الذي وقع في العاصمة السورية دمشق، الخميس.

غوتيريش بشأن انفجار دمشق: استهداف المدنيين أمر غير مقبول قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة، في معرض تعليقه على الانفجار الذي وقع في العاصمة السورية دمشق، الخميس.

نيويورك/ الأناضول

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة، في معرض تعليقه على الانفجار الذي وقع في العاصمة السورية دمشق، الخميس.

ونقل المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي تعازي الأمين العام الأممي إلى أسر ضحايا الانفجار، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف دوجاريك، أن غوتيريش، يشدد على ضرورة تحديد المسؤولين عن الانفجار وتقديمهم إلى العدالة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت السلطات السورية، سقوط 6 قتلى و22 جريحا، إثر تفجير بعبوة ناسفة، وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق.