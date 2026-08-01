وفق بيان لوزارة الصحة أشار إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 174 ألفا و162 منذ أكتوبر 2023..

غزة.. 8 قتلى يرفعون حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و349 وفق بيان لوزارة الصحة أشار إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 174 ألفا و162 منذ أكتوبر 2023..

غزة/ الأناضول



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، مقتل 8 فلسطينيين خلال 48 ساعة ما رفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و349 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "8 شهداء، بينهم واحد متأثر بإصابته، و76 مصابا".

ولم تشر الوزارة إلى ملابسات مقتل وإصابة الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025 بتنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

ووفق البيان، فإن هذه الخروقات خلفت منذ 11 أكتوبر 2025 حوالي "1222 شهيدا، و4053 مصابا"، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ أكتوبر 2023 إلى "73 ألفا و349 شهيدا، إضافة إلى 174 ألفا و162 مصابا".

في سياق آخر، قالت الوزارة إنها سجلت حالة وفاة جراء انهيار مبنى في القطاع، ما يرفع حصيلة ضحايا انهيارات المباني المتضررة من الإبادة الإسرائيلية إلى 33، وذلك منذ ديسمبر/ كانون الأول 2025.

ويعيش آلاف الفلسطينيين بغزة في منازلهم المتضررة من القصف الإسرائيلي أو على أنقاضها، وسط غياب البدائل، خاصة البيوت المتنقلة، ما يجعلهم عرضة دائمة لخطر الانهيار.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من مخاطر التواجد داخل أو قرب مئات آلاف المباني المتضررة في قطاع غزة، والتي أصبحت غير صالحة للسكن، وتشكل تهديدا مباشرا على حياة الأهالي والنازحين العائدين، بسبب تعرضها لقصف إسرائيلي متواصل منذ أكتوبر 2023.

وإلى جانب الخسائر البشرية، خلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.