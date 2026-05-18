غزة.. 6 قتلى في 24 ساعة ترفع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و769

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الاثنين، مقتل 6 فلسطينيين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و769 قتيلا.

جاء ذلك في بيان إحصائي يومي للوزارة قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "6 شهداء، و40 مصابا".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى "877 قتيلا، و2602 مصابا".

أما حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 فارتفعت إلى "72 ألفا و769 شهيدا و172 ألفا و704 مصابين"، حسب الوزارة.

