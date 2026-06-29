غزة.. 4 قتلى يرفعون حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 73 ألفا و58 قتيلا وإصابة 8 آخرين خلال 24 ساعة، وفق وزارة الصحة

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 8 خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 73 ألفا و58 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "4 شهداء و8 مصابين".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار بقصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".

وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ سريانه في أكتوبر2025، ارتفعت إلى 1045 قتيلا و3380 مصابا.

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفا و58 قتيلا و173 ألفا و488 مصابا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.