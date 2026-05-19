غزة.. 3 قتلى في 24 ساعة يرفعون حصيلة ضحايا الإبادة إلى 72 ألفا و772

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الثلاثاء، مقتل 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و772 قتيلا.

جاء ذلك في بيان إحصائي يومي للوزارة قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "3 شهداء بينهم شهيدان جديدان وآخر متأثر بجراحه، إضافة إلى 3 مصابين".

ولم تذكر الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وبيّنت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى "880 شهيدا، و2605 مصابا".

أما حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، فارتفعت إلى "72 ألفا و772 شهيدا، و172 ألفا و707 مصابين".

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.