غزة.. مقتل 9 فلسطينيين يرفع حصيلة الإبادة لـ72 ألفا و628 قتيلا

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، مقتل 9 فلسطينيين، بينهم 3 متأثرون بجراحهم، خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و628 قتيلا.

وقالت الوزارة، في بيان إحصائي، إن 9 فلسطينيين قتلوا، بينهم 3 متأثرون بجراح أصيبوا بها في هجمات إسرائيلية سابقة، فيما أصيب 39 آخرون خلال 24 ساعة.

ولم توضح ملابسات سقوط الضحايا، فيما تأتي هذه المعطيات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه ارتفعت إلى "846 شهيدا 2418 مصابا"، كما انتُشل 769 جثمانا من بين الركام والشوارع.

وأضافت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى "72 ألفا و628 شهيدا و172 ألفا و520 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.