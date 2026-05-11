غزة.. مقتل 3 فلسطينيين يرفع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و740

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، مقتل 3 فلسطينيين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و740 قتيلا.

وقالت في بيان إحصائي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة "3 شهداء جدد، و16 مصابا".

ولم توضح ملابسات سقوط الضحايا، فيما تأتي هذه المعطيات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه ارتفعت إلى "854 شهيدا و2453 مصابا"، كما انتُشل 770جثمانا من بين الركام والشوارع.

وبينت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك إلى "72 ألفا و740 شهيدا، و172 ألفا و555 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.