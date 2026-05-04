غزة.. قتيلان في 24 ساعة يرفع حصيلة الإبادة إلى 72 ألفا و612 قتيلا

غزة / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، مقتل فلسطينيين اثنين خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و612 قتيلا.

جاء ذلك في بيان إحصائي صدر عن الوزارة، قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة "شهيدين جديدين، و9 مصابين".

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط الضحايا، فيما تأتي هذه المعطيات مع استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما يؤدي إلى مقتل وإصابة مدنيين.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ سريانه ارتفعت إلى "832 شهيدا، و2354 مصابا".

وبيّنت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك إلى "72 ألفا و612 شهيدا، و172 ألفا و457 مصابا".

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.