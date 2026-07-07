غزة.. قتيلان فلسطينيان و10 مصابين على الأقل في هجمات إسرائيلية بالقصف وإطلاق النار في مدينة غزة وجنوبي القطاع، وفق مصادر طبية..

غزة/ رمزي محمود / الأناضول



قُتل فلسطينيان وأصيب 10 آخرون على الأقل، الثلاثاء، بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بـ"استشهاد عمران يونس أبو جراد (46 عاما) وإصابة آخرين جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب ميناء مدينة غزة"، ووصول جثمانه إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة.

وفي جنوبي القطاع، قُتل الشاب محمد عماد أبو طعيمة (30 عاما)، وأصيب 5 آخرون بينهم 4 أطفال جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المارّة في منطقة بئر زنون والشاعر بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وفقا للمصدر ذاته.

وفي حدث منفصل، أوضح المصدر إصابة 5 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في محيط منطقة معاوية شمال غرب مدينة رفح.

وأشار شهود عيان للأناضول إلى أن مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر أطلقت نيرانها صوب الفلسطينيين في المنطقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعتقلت 7 صيادين فلسطينيين بعد مهاجمة مراكبهم أثناء عملهم قبالة ساحل بلدة الزوايدة وسط القطاع، بحسب بيان لمنسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلا أن إسرائيل تخرقه يومياً عبر القصف والتوغلات، ما يسفر عن قتلى وجرحى فلسطينيين، فضلاً عن عدم التزام تل أبيب بالبروتوكول المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأسفرت خروقات إسرائيل حتى الاثنين، عن مقتل 1072 فلسطينيا وإصابة 3463 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة بالقطاع.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.