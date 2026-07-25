وزارة الداخلية في القطاع قالت إن "مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة استشهد إثر استهدافه من طائرات الاحتلال في حي الشيخ رضوان"..

غزة.. اغتيال مدير شرطة محافظة الشمال بقصف إسرائيلي استهدفه وزارة الداخلية في القطاع قالت إن "مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة استشهد إثر استهدافه من طائرات الاحتلال في حي الشيخ رضوان"..

غزة / الأناضول

اغتالت إسرائيل، السبت، مدير شرطة محافظة شمال قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة: "استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد: عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاما)، إثر استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة".

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية قرب مفترق الغزالي في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل المقادمة وإصابة آخرين.

يأتي ذلك في وقت تصعد فيه إسرائيل من عدوانها على غزة وقطاعاتها الخدمية، وفي مقدمتها جهاز الشرطة، عبر استهداف قادته وعناصره وضباطه.

وفي 14 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الوزارة عن مقتل 6 بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا شمالي القطاع وضباط فيه، في قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة غربي المخيم.

ووفق بيان إحصائي للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة في أكتوبر 2025، فإن الجيش الإسرائيلي قتل 787 من عناصر الشرطة وتأمين المساعدات منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر 2023.

ومرارا، طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وجهاز الشرطة في القطاع بالضغط على إسرائيل لوقف عمليات قصف واستهداف الشرطة لضمان استمرار تقديم الخدمات وحفظ الأمن في القطاع.

وقال المكتب الإعلامي، في بيانات سابقة، إن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والمتكرر لجهاز الشرطة بغزة يهدف إلى نشر الفوضى في القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف والرصاص عن مقتل 1191 فلسطينيا وإصابة 3853 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة السبت.

ويصف فلسطينيون الاتفاق بأنه "وهم"، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتواصل إغلاق المعابر، باستثناء السماح بدخول كميات محدودة من المساعدات، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية منذ 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.