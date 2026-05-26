غزة.. ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 72803 قتلى

إسطنبول / الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و803 قتلى إضافة إلى 172 ألفا و855 جريحا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الوزارة قالت في تقرير إحصائي يومي، إن إجمالي مَن وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية هو "6 شهداء (شهيدان جديدان و4 شهداء انتشال)، و34 إصابة".

وشددت على أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، قتلت إسرائيل 906 فلسطينيين وأصابت 2747، حسب الوزارة.

وبالإضافة إلى الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

كما تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.