غزة.. إسرائيل تقصف مصطافين على شاطئ خان يونس وتقتل اثنين وتصيب 6 آخرين في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على استراحة شاطئية

غزة/ حسني نديم / الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فلسطينيين اثنين وأصاب 6، بقصف نفذته طائرة مسيرة استهدف مصطافين على الشاطئ جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن خروقات الجيش الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفادت مصادر طبية لمراسل الأناضول بوصول جثماني قتيلين و6 مصابين إلى "مستشفى ناصر" جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المصطافين على شاطئ المواصي بمدينة خان يونس.

وقال شهود عيان للأناضول إن المسيرة قصفت مجموعة من المدنيين داخل استراحة شاطئية، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافوا أن المنطقة كانت مكتظة بالمصطافين والنازحين الذين يقصدون شاطئ البحر، باعتباره المتنفس الوحيد في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتردي الأوضاع المعيشية داخل مخيمات النزوح.

ويأتي القصف ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت بحسب وزارة الصحة في غزة عن مقتل ألف و5 فلسطينيين وإصابة 3 آلاف و157 آخرين منذ دخوله حيز التنفيذ.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.