وفق بيان الجيش الإسرائيلي دون تعقيب فوري من حركة الجهاد الإسلامي..

غزة.. إسرائيل تقر بقتل فلسطينيين وتدعي أنهما مسؤولان بـ"الجهاد" وفق بيان الجيش الإسرائيلي دون تعقيب فوري من حركة الجهاد الإسلامي..

القدس/ الأناضول

أقر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بقتله فلسطينيين اثنين جنوبي قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وادعى أنهما مسؤولان بحركة الجهاد الإسلامي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن مقاتلاته أغارت "أمس (الاثنين) في جنوب قطاع غزة، وقضت على إياد محمد عبد العزيز نوفل، قائد في وحدة النخبة التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي، وأحمد عبد الحميد حمد معروف، قائد خلية في المنظمة نفسها".

وادعى الجيش أن معروف "نفذ خلال الحرب، عمليات إطلاق قذائف صاروخية باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

ووفق ادعاءات الجيش فإن نوفل ومعروف "كانا يخططان لتنفيذ مخططات ضد الجيش الإسرائيلي في المدى الزمني الفوري، فتمت تصفيتهما لإزالة التهديد".

وحتى الساعة 12:00 (ت.غ)، لم تعلق الجهاد الإسلامي على بيان الجيش الإسرائيلي.

والاثنين، أفاد مصدر طبي للأناضول، بمقتل فلسطينيين اثنين جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة العطار بمواصي خان يونس غربي المدينة (جنوب).

وقال شهود عيان للأناضول إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه فلسطينيين كانا يجلسان أمام خيمتهما في المنطقة، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وخلفت الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 نحو 73 ألف قتيل وأكثر من 173 ألف جريح فلسطيني.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في أكتوبر الماضي ، تواصل إسرائيل الإبادة بحصار وقصف يومي يُسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء.

