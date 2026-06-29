لم تعلق حركة الجهاد الإسلامي فوراً على بيان الجيش الإسرائيلي

غزة.. إسرائيل تعلن قتل فلسطيني بزعم أنه من "الجهاد الإسلامي" لم تعلق حركة الجهاد الإسلامي فوراً على بيان الجيش الإسرائيلي

القدس / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بقتل فلسطيني بغارة جوية بشمال غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وادعى أنه عنصراً بحركة الجهاد الإسلامي.

وقال الجيش في بيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أمس (الأحد) في شمال قطاع غزة، وقضيا على زاهر إبراهيم خليل أبو سالم، من منظمة الجهاد الإسلامي".

وادعى أن أبو سالم "اقتحم أراضي دولة إسرائيل خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023"، في إشارة إلى الهجوم على المستوطنات والمواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة.

كما ادعى أن القتيل عمل طوال الحرب وخلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات عديدة ضد الجيش الإسرائيلي.

ولم تعلق حركة الجهاد الإسلامي فوراً على بيان الجيش الإسرائيلي.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025 تواصل إسرائيل إبادة جماعية عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي.

ومنذ وقف إطلاق النار قتلت إسرائيل 1041 فلسطينياً وأصابت 3372، معظمهم أطفال ونساء، حتى الأحد، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة



وإجمالا، قُتل منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في 8 أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.