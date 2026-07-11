غروندبرغ: تلقينا التزاما من الحكومة اليمنية والحوثيين بتنفيذ اتفاق الأسرى

اليمن/ الأناضول

-المبعوث الأممي إلى اليمن حث الطرفين على تكثيف جهودهما لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية المتبقية في أقرب وقت ممكن

-جاء ذلك غداة إعلان الحكومة وجماعة الحوثي تأجيل تنفيذ الاتفاق وتبادل الاتهامات بشأن ذلك

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، السبت، أنه تلقى خلال الـ48 ساعة الماضية "التزامات متجددة" من الحكومة وجماعة الحوثي، بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

جاء ذلك في بيان للمبعوث الأممي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، غداة إعلان الحكومة وجماعة الحوثي، الجمعة، تأجيل تنفيذ الاتفاق الذي كان مقررًا السبت.

وقال غروندبرغ، إنه تلقى خلال الساعات الـ48 الماضية "تأكيدات متجددة من الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيون)، بشأن التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاق شهر مايو/أيار 2026، المتعلق بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع".

وحثّ المبعوث الأممي، الطرفين على "تكثيف جهودهما لاستكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية المتبقية في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن "الطرفين أكدا التزامهما بذلك"، دون تفاصيل.

والجمعة، أعلنت الحكومة وجماعة الحوثي تأجيل تنفيذ الاتفاق الذي كان مقررًا السبت، وتبادلتا الاتهامات بشأن المتسبب في عرقلة ذلك.

وفي 14 مايو الماضي، وقّعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمان، اتفاقًا يقضي بالإفراج عن نحو 1700 محتجز من الطرفين، بعد مشاورات استمرت 3 أشهر.

ويشمل الاتفاق إطلاق الحوثيين سراح 7 سعوديين و20 سودانيًا من قوات التحالف العربي، إذ تُعد هذه أكبر صفقة لتبادل الأسرى في اليمن، وكان من المقرر تنفيذها اليوم السبت.​​​​​​​