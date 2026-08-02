المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف أفاد بإنقاذ أفراد طاقم السفينة التابعة لشركة مملوكة لها، والبالغ عددهم 17 شخصا...

غرق سفينة حاويات روسية في البحر الأسود جراء هجوم بمسيرات المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف أفاد بإنقاذ أفراد طاقم السفينة التابعة لشركة مملوكة لها، والبالغ عددهم 17 شخصا...

موسكو/ الأناضول

أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" الأحد، أن سفينة الحاويات "ياناينا" التابعة لشركة "فييسكو" المملوكة لها، غرقت في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة.



وأشار المدير العام لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، في تصريح صحفي، إلى إنقاذ أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 17 شخصا.



وأوضح أن السفينة تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين في البحر الأسود، أثناء نقلها في المياه الدولية منتجات مدنية مثل الأغذية المجمدة ومواد البناء والتجهيز.



ولفت إلى أنه "لا يمكن تفسير هذا الهجوم إلا على أنه قرصنة وقطع طريق بحري".



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أمس السبت تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصافي نفط مختلفة في روسيا، إضافة إلى سفينة الحاويات الروسية "ياناينا".



وتشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده أوكرانيا "تدخلا" في شؤونها الداخلية.