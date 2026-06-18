غالون البنزين الأمريكي يهبط دون 4 دولارات لأول مرة منذ مارس

الرباط / الأناضول

انخفض سعر غالون البنزين بالولايات المتحدة، الخميس، إلى أقل من 4 دولارات للمرة الأولى منذ مارس/آذار، إثر تعافي الأسواق مع الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وأعلنت الرابطة الأمريكية للسيارات، في بيانات إحصائية، أن متوسط سعر الغالون (3.7 لترات) من البنزين بلغ 3.99 دولارات الخميس.

وحافظ سعر الغالون على مستوى يفوق حاجز 4 دولارات منذ مارس، بعدما كان قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، في حدود 2.98 دولار.

ويأتي تراجع أسعار البنزين بعد ساعات من توقيع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين، وإعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دخولها حيز التنفيذ.

وتتضمن المذكرة، وفق وسائل إعلام أمريكية، 14 بندًا تشمل وقف العمليات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع العقوبات عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي، فضلًا عن خطة لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار.

وكانت الحرب اندلعت في 28 فبراير بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ما أسفر عن أكثر من 3 آلاف قتيل، وفق أرقام أعلنتها طهران، ما أدى لارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

