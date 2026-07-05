غارة وتفجير وقصف وتحليق.. إسرائيل تواصل خرق اتفاق الإطار مع لبنان

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

واصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، إذ نفذ غارة على منطقة النبطية الفوقا، وتفجير في بلدة الطيري، وقصف مدفعي ناحية بلدة القنطرة، فضلا عن تحليق مسيرات جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن الطيران الحربي شن غارة مستهدفا حي الحريق بين بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا جنوبي لبنان، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.

وسُجل قصف مدفعي ناحية بلدة القنطرة الجنوبية، وفق الوكالة، بينما ألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري في قضاء صور.

وسجل تحليق للطيران المسير في أجواء قرى وبلدات محيط مدينة صور.

ويأتي تلك تنفيذ الغارات وعمليات القصف والخروقات المتكررة في لبنان، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واستمرار العمل بـ"اتفاق الإطار" الموقع في 26 يونيو/ حزيران 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطين المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.