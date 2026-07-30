غارات وتفجيرات إسرائيلية جنوبي لبنان وتحليق مسيّرات فوق بيروت

بيروت /وسيم سيف الدين/ الأناضول

كثّف الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء/ الخميس وحتى الصباح، عملياته العسكرية في جنوب لبنان، عبر غارات بطائرات مسيّرة وتفجيرات استهدفت عدداً من البلدات، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة شنت غارة على منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور، فيما رُصد زورق حربي إسرائيلي قبالة ساحل بلدة المنصوري.

وأضافت الوكالة أن سكان مدينة صور سمعوا، بعد منتصف الليل وحتى ساعات الفجر، أصداء سلسلة تفجيرات عنيفة نفذتها القوات الإسرائيلية في عدد من بلدات القطاع الغربي (جنوب)، بينها المنصوري ومجدل زون ومزرعة بيوت السياد.

وتزامنت التفجيرات مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها القوات الإسرائيلية باتجاه وادي الحجير ووادي السلوقي، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار.

وفي السياق، أفادت الوكالة بتحليق طائرات إسرائيلية مسيّرة فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

وتأتي هذه التطورات رغم توقيع بيروت وتل أبيب، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وفي 21 يوليو/ تموز الجاري، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، فيما تعد البلدة إحدى "المناطق التجريبية" المشمولة بالمرحلة الأولى.

ورغم الاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال هجماتها الأخيرة لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل هجمات على لبنان، أسفرت عن مقتل 4 آلاف و333 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.