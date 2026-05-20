بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الأربعاء سلسلة غارات تزامنت مع قصف مدفعي استهدفت عدة بلدات في جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة جوية استهدفت بلدة جبشيت بقضاء النبطية، سبقتها غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على البلدة نفسها.

وأضافت أن محيط المدرسة الدولية في بلدة حبوش في النبطية تعرض لغارة أخرى، تزامنا مع قصف مدفعي طال أطراف بلدتي حاروف وجبشيت بالقضاء نفسه.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في بلدة طورا بقضاء صور، دون تسجيل إصابات.

كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، بينما استهدفت غارة أخرى بلدة خربة سلم في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وفق الوكالة.

ويأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل، الذي جرى تمديده لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/آذار 2026 هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 3042 شخصا وإصابة 9301، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تصل لنحو 10 كلم عن الحدود.