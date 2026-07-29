غارات أمريكية سعودية في العراق و"الحشد" يعلن عن قتلى وجرحى

إسطنبول/ الأناضول

- "سنتكوم": قواتنا والقوات السعودية شنت غارات على مواقع لوجستية ومواقع أسلحة متعددة في العراق

- وزارة الدفاع السعودية: الضربات وُجّهت إلى أهداف تابعة لمليشيات موالية لإيران في العراق

- قيادة عمليات الحشد الشعبي تعلن عن قتلى وجرحى (لم تحدد عددهم) إثر قصف بعض مقراتها

- لم يصدر على الفور تعقيب من السلطات العراقية

أعلنت الولايات المتحدة والسعودية أنهما شنتا، الأربعاء، غارات في العراق استهدفت "مليشيات موالية لإيران"، فيما أفادت هيئة الحشد الشعبي بسقوط قتلى وجرحى دون أن تحدد عددهم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن قواتها والقوات السعودية نفذت "ضربات دقيقة في العراق".

وأوضحت أن الضربات "استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوري الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية".

وتابعت: "شنت طائرات مقاتلة أمريكية وسعودية غارات على مواقع لوجستية ومواقع أسلحة متعددة تابعة للإرهابيين في أنحاء شرق العراق".

ووصفت "سنتكوم" تلك الضربات بأنها "رد قوي على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيّرة وجهها الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الـ72 الماضية".

** ضربات "محددة"

وفي السعودية، قال متحدث وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، إن القوات المسلحة السعودية، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، شنت الأربعاء "ضربات نوعية محددة"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبيّن أن الضربات وُجّهت إلى "أهداف تابعة للمليشيات الموالية لإيران المتواجدة على أراضي جمهورية العراق والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة".

المالكي لفت إلى إعلان بلاده الاثنين والثلاثاء اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض.

وأضاف أن هذه "الاعتداءات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران".

وشدد على أن "المملكة لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له".

والاثنين، وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في معلومات قدمتها السعودية تفيد بأن المسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

** قتلى وجرحى

وحتى الساعة 07:00 "ت.غ"، لم يصدر تعقيب من السلطات العراقية على الغارات الأمريكية السعودية.

وقالت هيئة الحشد الشعبي، في بيان عبر منصة تلغرام، إن عددا من مقراتها الرسمية في مناطق متفرقة من العراق تعرضت الأربعاء "لهجمات إرهابية غادرة شنّتها القوات الأمريكية والسعودية".

وأضافت أن الهجوم "أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، ووقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة".

وشددت على أن هذا الاستهداف يعد "تصعيدا بالغ الخطورة، وانتهاكا لسيادة العراق، واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية".

فيما أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في البصرة (جنوب)، الأربعاء، إصابة عنصرين بقصف جوي استهدف مقر القيادة.

وقالت قيادة الحشد، في بيان، إن "مقر قيادة الحشد الشعبي في البصرة تعرض عند الساعة الثانية صباحا (ت.غ+3) إلى استهداف جوي، أسفر، وفق المعلومات الأولية، عن إصابة عنصرين بجروح".

وفي 24 يوليو/ تموز الجاري، توقفت الولايات المتحدة وإيران عن شن هجمات عسكرية متبادلة ومباشرة، لكن الهدوء لم يعم المنطقة في ظل هجمات مجهولة بصواريخ ومسيّرات.

فعلى مدار أسبوعين، شنت طهران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت، ردا على هجمات أمريكية يومية تعرّضت لها إيران.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.