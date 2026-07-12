عُمان تسلّم السفير الإيراني مذكرة احتجاج على هجمات بمسيّرات على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيّرة..

إسطنبول / الأناضول



استدعت سلطنة عُمان، الأحد، السفير الإيراني لديها وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيّرة.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان، إن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الشيخ خالد بن هاشل المصلحي استدعى السفير الإيراني موسى فرهنك، وسلمه مذكرة احتجاج بشأن الاستهدافات التي طالت مواقع في المحافظتين.

وأضافت أن المصلحي أعرب، خلال اللقاء، عن استياء السلطنة من هذه "الأعمال غير المسؤولة".

ودعا إلى الالتزام بسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان سلطنة عُمان تعرض مواقع في محافظة مسندم للاستهداف بطائرات مسيّرة، وإدانتها الهجوم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المستجدات حفاظا على سلامة البلاد وسكانها.

والأحد، شهدت خمس دول خليجية والأردن هجمات إيرانية وأخرى وصفتها بعض الدول بأنها "معادية"، في أوسع استهداف لدول عربية منذ التهدئة بين واشنطن وطهران في أبريل/ نيسان الماضي.

وتلك الدول، وفق رصد الأناضول للمواقف الرسمية، هي قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن.

وشهدت ليلة السبت/ الأحد ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر.

كما أعلن الحرس، في بيان الأحد، استهداف سفينتين في المضيق، وقال إنهما "خالفتا قواعد العبور" التي فرضتها إيران.

بدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأحد عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران، ردا على استهداف الأخيرة سفنا تجارية في هرمز.

وأوضحت أن هجماتها، الليلة الماضية، طالت نحو 140 هدفا عسكريا، شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات عسكرية تابعة للقوات البحرية، ومستودعات للذخيرة، وشبكات اتصالات، ومنشآت للمراقبة الساحلية.

وردا على هذه الهجمات، أعلنت إيران استهداف مواقع للقوات الأمريكية في الكويت والبحرين وقطر والأردن بالصواريخ.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم عقب مفاوضات بوساطة قطر وباكستان، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن يعلن ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت" على بداية التصعيد الراهن.