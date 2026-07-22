الرئيسان أكدا الشراكة بين البلدين وبحثا دعم الجيش والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الربط الجوي المباشر، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية..

عون وترامب يتفقان على مواصلة التنسيق الأمني والدفاعي والاقتصادي الرئيسان أكدا الشراكة بين البلدين وبحثا دعم الجيش والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الربط الجوي المباشر، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية..

إسطنبول / الأناضول

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، اتفاق الرئيس جوزاف عون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه، ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، عقب محادثات ثنائية عقدها عون وترامب في البيت الأبيض، خلال زيارة عمل يجريها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة بدعوة رسمية من نظيره الأمريكي.

وقال البيان إن اللقاء أكد الشراكة التاريخية بين لبنان والولايات المتحدة، وركز على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان وازدهاره.

وأضاف أن عون شدد خلال المحادثات على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة، والمضي قدما في تنفيذ اتفاق الإطار وآلياته التنفيذية.

واستعرض عون، وفق البيان، التداعيات التي خلفتها الحرب الأخيرة على لبنان، وما نتج عنها من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار واسعة في البنى التحتية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ودعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان.

وأضاف البيان أن عون طرح أيضا أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة.

وتتواصل في هذا السياق الجهود الأمريكية لتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، الموقع في 26 يونيو/ حزيران الماضي، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني.

واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها، ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار لبنان ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، وفق البيان.

ويأتي ذلك عقب لقاء جمع عون وترامب في البيت الأبيض، أعلن خلاله الرئيس الأمريكي توجيه إدارته بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، في خطوة تمهد لإنهاء حظر على هذه الرحلات قائم منذ عام 1985.

وجاءت المحادثات في إطار أول زيارة يجريها عون إلى الولايات المتحدة منذ انتخابه رئيسا، والأولى لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ نحو 17 عاما.

وتوقفت الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان عام 1985، عقب اختطاف طائرة شركة "TWA" الأمريكية وإجبارها على الهبوط في بيروت، وسط مخاوف أمنية خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

