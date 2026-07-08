عون: زيارتي إلى أمريكا تترجم دعمها إيجاد حل لاعتداءات إسرائيل على لبنان من المقرر أن يزور الرئيس اللبناني واشنطن في 21 يوليو الجاري..

بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، إن زيارته المرتقبة إلى واشنطن تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها لمسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع عون، خلال لقائه وفدًا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في القصر الجمهوري ببعبدا، وفق بيان صادر عن الرئاسة، أن تحمل زيارته المرتقبة في 21 يوليو/تموز الجاري، ولقاؤه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيجابيات للبنان.

وقال عون: "لا يمكنني أن أقف متفرجًا على وطني وهو يُقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر"، في إشارة ضمنية إلى إيران، التي سبق أن اتهمها الرئيس اللبناني باستخدام بلاده كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس اللبناني: "كان عليّ أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية، والحد من الخسائر في الأرواح والقرى، وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف، وهذه الخطوة هي المفاوضات".

وتابع: "حتى الآن نجحت هذه الخطوة في كبح استمرار الحرب بالوتيرة التي كانت عليها، وهي تلقى دعم غالبية اللبنانيين، وبينهم أبناء الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب".

وقال: "نحن مستمرون في القرار الذي اتخذناه، وأدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على إيمانهم بلبنان، لأنني على يقين بأن الأمور تتجه نحو الأفضل، رغم العراقيل والصعوبات"، مشددًا على أنه "لا شيء مستحيل في قاموسنا".

وكان مصدر لبناني رفيع المستوى قد كشف للأناضول أن الرئيس عون تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن في 21 يوليو الجاري.

وأوضح المصدر أن عون سيتسلم الدعوة رسميًا من السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى الخميس.

وكان لبنان وإسرائيل قد وقّعا "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو/حزيران الماضي، فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، عقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و320 قتيلًا منذ 2 مارس/آذار الماضي.

من جهتها، قالت السفارة اللبنانية في واشنطن، الأربعاء، إن البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية للرئيس عون لزيارة العاصمة الأمريكية ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 يوليو الجاري.

وأكدت السفارة أن هذه الدعوة "تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة"، وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة.

وأضافت أن الزيارة تأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها سفارة بيروت في واشنطن، بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بهدف تعزيز الحوار الثنائي على أعلى المستويات، وتسهيل الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية.