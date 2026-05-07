عودة نظام الدوام والعمل الحضوري للموظفين الحكوميين في طهران بعد عملهم عن بُعد خلال الحرب الأمريكية - الإسرائيلية

أنقرة / الأناضول

قررت محافظة طهران إعادة نظام الدوام الكامل والعمل الحضوري لموظفي القطاع العام الذين كانوا يعملون عن بُعد خلال فترة الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، استنادا إلى بيان صادر عن محافظة طهران، أن جميع الموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في عموم المحافظة سيباشرون أعمالهم بكوادر كاملة داخل المكاتب اعتبارا من 9 مايو/ أيار الجاري وحتى إشعار آخر.

وأوضحت أن القرار اتُّخذ بهدف ضمان استمرار الخدمات العامة دون انقطاع وعودة الإجراءات الإدارية إلى مسارها الطبيعي.

كما أشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا ستصدران إعلانا بشأن الأنشطة التعليمية في المدارس والجامعات.

وكانت المؤسسات الحكومية الإيرانية انتقلت إلى نظام العمل عن بُعد خلال الحرب التي بدأت بهجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026 لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

كما نفذت إيران في تلك الفترة هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.