إسطنبول/ الأناضول

عادت منصة "فيسبوك" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، الأحد، إلى العمل بصورة طبيعية، بعد خلل تقني في دول عديدة.

وفي وقت سابق من الأحد، لم يتمكن مستخدمون في مناطق متفرقة من العالم من فتح حساباتهم.

وعند محاولة فتح الحساب، كانت تظهر رسالة تفيد بأن "الحساب غير متاح مؤقتا. حسابك غير متاح حاليا بسبب مشكلة في الموقع".

وتابعت الرسالة: "نتوقع حل هذه المشكلة قريبا. يرجى المحاولة مرة أخرى بعد بضع دقائق".

ووفق بيانات منصة رصد الأعطال الرقمية "داون ديتكتور" (Downdetector)، أبلغ مستخدمون في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا ودول عربية، بينها مصر والسعودية، عن عطل في المنصة التابعة لشركة "ميتا" الأمريكية.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن طبيعة الخلل التقني الذي تسبب في تعطل "فيسبوك".