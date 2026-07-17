عواصف تقطع الكهرباء عن 53 ألف منزل في فرنسا تركزت الانقطاعات في أوفيرن-رون-ألب ونوفيل آكيتين عقب عواصف رعدية شديدة

باريس/ الأناضول

تسببت عواصف رعدية شديدة اجتاحت عدة مناطق فرنسية خلال الليل في انقطاع الكهرباء عن نحو 53 ألف منزل، الجمعة.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" المحلية، نقلا عن شركة توزيع الكهرباء "إينيديس"، أن الانقطاعات تركزت في منطقتي أوفيرن-رون-ألب ونوفيل آكيتين.

وأوضحت أن نحو 25 ألف مشترك في أوفيرن-رون-ألب و20 ألفا في نوفيل آكيتين ظلوا دون كهرباء صباح الجمعة.

بدورها، أفادت شبكة "فرانس إنفو" بأن العواصف ضربت مقاطعات عدة، بينها لوار وإيزير وسافوا العليا وكوريز، مصحوبة برياح قوية وحبات برد كبيرة وبرق كثيف.

وفي مقاطعة لوار، نفذت فرق الإطفاء 422 تدخلا طارئا إثر تضرر أسطح مبان وسقوط أشجار على طرق وتضرر مركبات.

وفقد نحو 8 آلاف منزل الكهرباء في ذروة العاصفة، فيما استمر اضطراب حركة القطارات الإقليمية بين مدينتي ليون وروان.

وفي إيزير، انقطعت الكهرباء عن نحو 5 آلاف منزل، بينما اندلع حريق في منزل بسافوا العليا إثر تعرضه لصاعقة.

وأجبرت الرياح القوية منظمي مهرجان "لافلي بريف" في كوريز على إلغاء حفل موسيقي.

وسجل مرصد "كيرونوس" نحو 3 آلاف صاعقة في منطقة ليموزان خلال الـ24 سابقة السابقة.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" جميع التحذيرات البرتقالية المتبقية من العواصف الرعدية، الجمعة، بعد ابتعادها عن البلاد.

وشهدت فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة موجات متكررة من الحر الشديد، أسهمت الظروف الجافة المصاحبة لها في اندلاع حرائق غابات كبيرة، بالتزامن مع عواصف متتالية عطلت شبكتي الكهرباء والنقل.