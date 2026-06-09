قال إن كرة القدم ما كانت لتوجد لولا المهاجرون، وإن 6 من لاعبي المنتخب الأمريكي مهاجرون..

عمدة نيويورك يهاجم خطة ترامب لتشديد ملاحقة المهاجرين قبل المونديال قال إن كرة القدم ما كانت لتوجد لولا المهاجرون، وإن 6 من لاعبي المنتخب الأمريكي مهاجرون..

إسطنبول/ الأناضول

انتقد عمدة نيويورك زهران ممداني اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مزيد من عناصر الهجرة في المدينة، تنفيذا لسياساته المتشددة حيال المهاجرين، قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، الخميس.

ومن 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 19 يوليو/ تموز المقبل، تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات مونديال 2026، البطولة الأبرز والأضخم على مستوى المنتخبات.

وتستضيف منطقة نيويورك/نيوجيرسي 8 مباريات في البطولة، بينها المباراة النهائية.

ومساء الاثنين، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، عبر منصة "إكس" الأمريكية، أن إدارة ترامب وضعت خطة لزيادة عدد موظفي إدارة الهجرة والجمارك في نيويورك.

وأضافت أن الخطوة تهدد بتصعيد التوترات مع حاكمة نيويورك كاثي هوكل، على خلفية حملة ترامب على المهاجرين، في إشارة إلى التضييق على مهاجرين وترحيلهم.

وأعاد ممداني نشر تدوينة الوكالة، وكتب معلقا: "ما كان لكرة القدم أن توجد لولا المهاجرون".

وأضاف: "فالمهاجرون يلعبون ويدربون، ويعملون في الملاعب، ويملؤون المدرجات، ويساهمون في إنجاح احتفالات مثل كأس العالم. ستة من لاعبي المنتخب الأمريكي للرجال هم من المهاجرين".

ممداني تابع: "لن نسمح لدائرة الهجرة والجمارك أو أي جهة أخرى ببث الخوف في مجتمعاتنا، لا سيما في هذه الظروف".

وأردف: "ومع توافد العالم إلى مدينتنا، سنقف بكل فخر إلى جانب جيراننا المهاجرين، وسنرفض هذه الهجمات رفضا قاطعا، فهي ليست سوى محاولة لزرع الفتنة بيننا".

وبفوزه في انتخابات عام 2025، أصبح ممداني أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، وأول عمدة للمدينة يولد في إفريقيا، وهو يتبنى سياسة داعمة للمهاجرين وحقوق الأقليات.