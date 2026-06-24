علييف يبحث مع قورتولموش قضايا إقليمية ودولية

Ali Kemal Akan, Muhammet Torunlu
24 يونيو 2026•تحديث: 24 يونيو 2026
باكو/ الأناضول
بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مع رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش قضايا إقليمية ودولية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الأربعاء، في العاصمة الأذربيجانية باكو، على هامش مشاركة قورتولموش في المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، حسبما أفاد مراسل الأناضول.
وجرى اللقاء في قصر زاغولبا، حيث تناول الجانبان قضايا متعلقة بالمؤتمر والحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ومفاوضات السلام المستمرة بين أذربيجان وأرمينيا، وقضايا إقليمية ودولية أخرى.
وحضر اللقاء، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية-الأذربيجانية، شامل آيرم، وعدد من النواب البرلمانيين الأتراك، والسفير التركي في باكو بيرول آقغون.
وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو.