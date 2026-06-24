خلال لقائهما في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي..

علييف يبحث مع قورتولموش قضايا إقليمية ودولية خلال لقائهما في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي..

باكو/ الأناضول

بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مع رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش قضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الأربعاء، في العاصمة الأذربيجانية باكو، على هامش مشاركة قورتولموش في المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وجرى اللقاء في قصر زاغولبا، حيث تناول الجانبان قضايا متعلقة بالمؤتمر والحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ومفاوضات السلام المستمرة بين أذربيجان وأرمينيا، وقضايا إقليمية ودولية أخرى.

وحضر اللقاء، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية-الأذربيجانية، شامل آيرم، وعدد من النواب البرلمانيين الأتراك، والسفير التركي في باكو بيرول آقغون.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو.