علييف: مساهمة أذربيجان في أمن الطاقة العالمي ستزداد

باكو/ الأناضول

**الرئيس الأذربيجاني في "أسبوع باكو للطاقة":

أمن الطاقة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وممرات الطاقة الأذربيجانية تؤدي دورا حيويا في إمدادات الطاقة إلى أوروبا

12 دولة تستورد الغاز الأذربيجاني بينها 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي

القدرة الإنتاجية المركبة لطاقتي الشمس والرياح ستصل إلى 2 غيغاوات بحلول نهاية العام المقبل

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الاثنين، إن بلاده ستعمل على زيادة إنتاجها من الغاز من خلال تطوير حقول غاز جديدة، وإن مساهمتها في أمن الطاقة العالمي "ستزداد حتما".

جاء ذلك في كلمة ألقاها علييف خلال افتتاح "أسبوع باكو للطاقة" الذي انطلق الاثنين ويستمر حتى الأربعاء.

وأشار علييف إلى أن "أسبوع باكو للطاقة" بات يعد أحد أبرز المنصات العالمية في قطاع الطاقة، معربا عن شكره لكل من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على الرسائل التي بعثوا بها إلى هذا الحدث.

ولفت علييف إلى أن الدول والشركات المنتجة للطاقة تعرضت لانتقادات غير عادلة لسنوات طويلة، معتبرا أن هذا النهج بدأ يتغير مع السياسات التي يتبعها ترامب في مجال الطاقة.

وقال: "لا يمكن للعالم أن يعيش بدون النفط والغاز الطبيعي. كلنا نريد بيئة أفضل ومستقبلا أنظف، ولكن يجب اتباع نهج متوازن وبراغماتي بين أمن الطاقة والاستثمارات في الطاقة المتجددة".

وذكّر علييف بأن أذربيجان واجهت مشاكل اقتصادية وسياسية خطيرة في السنوات الأولى لاستقلالها، مؤكدا أن موارد الطاقة لعبت دورا حاسما في تنمية البلاد ونموها.

وأوضح أن بلاده وجهت العائدات التي حصلت عليها من الموارد الطبيعية إلى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والدفاع، مما أدى إلى انخفاض معدل الفقر من فوق مستوى 50 بالمئة إلى حدود 5 بالمئة، كما تراجع الدين الخارجي ليصبح قرابة 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد علييف على أن أمن الطاقة أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن ممرات الطاقة التي أنشأتها أذربيجان تؤدي دورا حيويا في إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لمشاريع خطوط أنابيب "باكو-تبليسي-جيهان"، و"باكو-سوبسا"، و"ممر الغاز الجنوبي".

وأضاف: "لقد ذكرتُ العام الماضي أن 12 دولة كانت تستورد الغاز الأذربيجاني، أما اليوم، فقد ارتفع هذا العدد ليصل إلى 16 دولة، من بينها 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وتابع علييف قائلا: "سيتم رفع حجم الإنتاج مع تطوير حقول غاز جديدة. ومساهمتنا في أمن الطاقة العالمي ستشهد زيادة مؤكدة حتما".

وبيّن أن أذربيجان تقوم بتوجيه عائداتها النفطية والغازية نحو الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وأفاد بأن القدرة الإنتاجية المركبة لطاقتي الشمس والرياح ستصل إلى 2 غيغاوات بحلول نهاية العام المقبل، وإلى 8 غيغاوات بحلول نهاية عام 2032.