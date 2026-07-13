كلمة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في "المنتدى الإعلامي العالمي الرابع" في مدينة شوشا..

علييف: العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل نموذجا يُحتذى به كلمة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في "المنتدى الإعلامي العالمي الرابع" في مدينة شوشا..

شوشا/ الأناضول

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن العلاقات بين بلاده وتركيا تمثل نموذجا ينبغي للدول المجاورة أن تدرسه وتحتذي به.

جاء ذلك خلال لقاء علييف بالمشاركين في "المنتدى الإعلامي العالمي الرابع" في مدينة شوشا بأذربيجان، الاثنين، حيث قيَّم التطورات الإقليمية والعالمية.

وردا على سؤال طرحه نائب المدير العام لوكالة الأناضول رئيس التحرير العام يوسف أوزهان، بشأن العلاقات التركية الأذربيجانية، أجاب علييف بأن تركيا وأذربيجان هما "أكثر دولتين تقاربا من بين جميع دول العالم".

وأكد علييف أنه عند النظر إلى مستوى التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والربط الإقليمي والعلاقات بين الشعبين، فلا يوجد في العالم دولتان متقاربتان مثل تركيا وأذربيجان، تدعم كل منهما الأخرى بهذا القدر وتربطهما علاقة صداقة بهذه القوة.

وأشار إلى أن العلاقات بين تركيا وأذربيجان تمثل أيضا عنصرا مهما لتحقيق الاستقرار والتعاون الإقليمي.

وتطرق علييف إلى قضايا النقل الدولي، لافتا إلى أن حركة العبور عبر أذربيجان ازدادت بسبب الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.

وأكد أن أهمية أذربيجان في مجال النقل العابر تتزايد يوما بعد يوم.

ويشارك في المنتدى، الذي يحمل عنوان "رسالة الإعلام في تعزيز السلام: إعادة ترسيخ الحقيقة وإعادة بناء الثقة"، نحو 160 مشاركا من 53 دولة.

ويضم المنتدى أكثر من 30 وكالة أنباء، و10 منظمات دولية، ونحو 60 مؤسسة إعلامية، ومن المقرر أن تستمر أعماله لمدة يومين.