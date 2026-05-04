علييف: البرلمان الأوروبي يستهدف أذربيجان ويتجاهل أزمات أعضائه الرئيس الأذربيجاني شارك عن بعد في القمة الثامنة لـ"المجموعة السياسية الأوروبية" التي عُقدت في العاصمة الأرمينية يريفان..

باكو/ الأناضول

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن البرلمان الأوروبي يستهدف بلاده بدلا من اهتمامه بالمشكلات الأساسية لبعض الدول الأعضاء مثل كراهية الأجانب، ومعاداة الإسلام، والهجرة.

جاء ذلك خلال مشاركته، الاثنين، عبر الإنترنت في القمة الثامنة لـ"المجموعة السياسية الأوروبية" التي عُقدت في العاصمة الأرمينية يريفان، وألقى كلمة خلالها.

وذكر علييف أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لم تفرض سابقا أي قيود على أذربيجان، إلا أن الوضع تغير عندما أنهت بلاده النزعة الانفصالية في قره باغ.

وأطلق الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وبيَّن علييف أن البرلمان الأوروبي اعتمد "68 قرارا مليئا بالإهانات والأكاذيب ضد أذربيجان" بين مايو 2021 وأبريل 2026.

وأضاف: "السبب هو أن أذربيجان أعادت ترسيخ وحدة أراضيها وسيادتها، وأنهت النزعة الانفصالية، وقدَّمت مجرمي الحرب إلى العدالة".

ولفت إلى أنه ردا على ذلك اتخذت أذربيجان قرارا، الجمعة، بتعليق جميع أشكال التعاون رسميا مع البرلمان الأوروبي، وعدم المشاركة في أنشطة لجنة التعاون البرلماني بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

وتشكلت المجموعة السياسية الأوروبية عام 2022 بالتزامن مع شن روسيا حربا على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط من ذلك العام، وتهدف إلى التنسيق السياسي بشأن التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.

ويشارك في القمة الحالية قادة من أكثر من 40 دولة، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.