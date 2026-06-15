بسبب هجماتها على أوكرانيا وأنشطتها الهجينة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي..

عقوبات أوروبية جديدة على روسيا تشمل 34 شخصا و47 كيانا بسبب هجماتها على أوكرانيا وأنشطتها الهجينة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي..

بروكسل / الأناضول



فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا بإضافة 34 شخصا و47 كيانا إلى قائمة العقوبات.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان الاثنين، أنه تم اعتماد تدابير تقييدية جديدة ردا على الهجمات الروسية ضد أوكرانيا، والأنشطة الهجينة، والانتهاكات الروسية للقانون الدولي.

وأضاف البيان أن العقوبات الأوروبية الجديدة تستهدف عائدات روسيا من قطاع الطاقة، ومجمعها الصناعي العسكري، وشبكات الدعاية التابعة لها، فضلا عن الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان.

وذكرت أنه تم إضافة 34 شخصا و47 كيانا إلى قائمة العقوبات، مشيرة إلى أن هؤلاء الأفراد والكيانات يشملون شركات مرتبطة بشبكة "الأسطول الخفي" الروسي، التي تستخدم للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، وتُشكل مخاطر على الأمن البحري والبيئة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حتى الآن 20 حزمة عقوبات ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، فيما تتواصل حاليا الأعمال المتعلقة بإعداد الحزمة الحادية والعشرين.



وتشمل العقوبات المفروضة على روسيا قيودا واسعة النطاق في مجالات التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة، إضافة إلى الذهب والألماس.

وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي أكثر من 2500 فرد وكيان.

ومنذ اندلاع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا بالعام 2022، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي والعسكري والإنساني لكييف، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات المفروضة على موسكو تدريجياً.

وتستهدف حزم العقوبات الأوروبية، قطاعات الطاقة والمال والدفاع في روسيا، بهدف الحد من قدرتها على مواصلة الحرب.

