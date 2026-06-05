الرئيس الكوبي قال إن العقوبات تهدف إلى تصعيد الحصار وخلق أجواء من المواجهة بين كوبا والولايات المتحدة..

عقوبات أمريكية على كوبا تشمل الرئيس وزوجته الرئيس الكوبي قال إن العقوبات تهدف إلى تصعيد الحصار وخلق أجواء من المواجهة بين كوبا والولايات المتحدة..

واشنطن-بوغوتا/ الأناضول

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وزوجته و3 أشخاص آخرين.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، الخميس، إن قائمة العقوبات شملت أيضا ابن زوجة دياز كانيل، وأليخاندرو كاسترو إسبين نجل الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، وحفيده راؤول أليخاندرو كاسترو كاليس.

وأضافت أن العقوبات لم تقتصر على الأفراد، بل شملت أيضا مؤسسات وهيئات، من بينها وزارة الدفاع الكوبية، و"معهد الصداقة بين الشعوب"، وشركة "أميستور كوبا" التابعة لقطاع السياحة، إضافة إلى "لجان الدفاع عن الثورة" في كوبا.

وأكدت الوزارة تجميد الأصول المالية للأشخاص المشمولين بالعقوبات داخل الولايات المتحدة.

وفي أول رد فعل، انتقد الرئيس دياز كانيل قرار العقوبات على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قائلا إن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت أسماء قادة ومؤسسات وشركات كوبية في "قائمة عقوبات غير شرعية".

وأضاف: "هذه الخطوات تهدف إلى تصعيد الحصار وخلق أجواء من المواجهة بين كوبا والولايات المتحدة".

وذكر أن "العمى السياسي" للإدارة الأمريكية يضيف مزيدا من الإجراءات القمعية للإضرار بالشعب الكوبي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع في 30 يناير/ كانون الثاني الفائت مرسوما يقضي بفرض رسوم جمركية على جميع السلع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.

وأعلن البيت الأبيض حينئذ أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الخارجية للولايات المتحدة في مواجهة ما وصفه بـ"السياسات والأفعال الضارة" للحكومة الكوبية.

وفي 1 فبراير/ شباط الماضي، أعلن ترامب بدء محادثات مع الحكومة الكوبية بشأن تنظيم إمدادات النفط، فيما نفت هافانا ذلك، وفعَّلت خطة طوارئ لمواجهة الأزمة بعد توقف الإمدادات الخارجية من النفط.