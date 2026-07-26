عضو الكنيست الإسرائيلي جلعاد كريف قال "مهمتنا تتركز في إيقاف هذا الجنون ومنع المزيد من إراقة الدماء وفقدان الأرواح"...

عضو في الكنيست: نتنياهو وسموتريتش يريدان انتفاضة ثالثة في الضفة عضو الكنيست الإسرائيلي جلعاد كريف قال "مهمتنا تتركز في إيقاف هذا الجنون ومنع المزيد من إراقة الدماء وفقدان الأرواح"...

​​​​​​​إسطنبول / خالد يوسف / الأناضول



قال عضو الكنيست الإسرائيلي جلعاد كريف، الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش يريدان "انتفاضة ثالثة" في الضفة الغربية.

ونشر كريف، تغريدة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أوضح من خلالها أن حكومة نتنياهو تريد إشعال الوضع في الضفة الغربية بدلا من تهدئة الموقف فيها.

وأضاف أن "سموتريتش قال أمس، أطالب بحرب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إنهم يريدون حربا جديدة".

وتابع كريف، وهو عضو في الكنيست عن حزب "الديمقراطيين": "هناك جماعة هنا (في إسرائيل) تدفعنا عمدا نحو انتفاضة ثالثة، ونتنياهو يفعل ذلك لأسباب سياسية، وسموتريتش يفعل ذلك لأنه جزء من خطته الحاسمة".

وأشار إلى أنه كان حذر منذ شهور من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار، وأن هناك جهدا متعمدا من حكومة نتنياهو لخلق احتكاك متزايد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واستطرد عضو الكنيست أن هذا الاحتكاك يجري بطريقة لا يستطيع الجيش من خلاله توفير الحماية للمواطنين الإسرائيليين ولا للفلسطينيين، من عنف المستوطنين المتطرفين.

واختتم كريف تغريدته بأن "مهمتنا تتركز في إيقاف هذا الجنون ومنع المزيد من إراقة الدماء وفقدان الأرواح".

والانتفاضة الفلسطينية الأولى اندلعت في 8 ديسمبر/كانون الأول 1987 في قطاع غزة، قبل أن تمتد إلى الضفة الغربية والقدس، واستمرت حتى عام 1993، وعرفت بـ"انتفاضة الحجارة"، إذ كان الشباب الفلسطيني يتصدى لرصاص الجيش الإسرائيلي برشق آلياته بالحجارة، وانتهت بتوقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

أما الانتفاضة الفلسطينية الثانية، المعروفة بـ"انتفاضة الأقصى"، فانطلقت في 28 سبتمبر/أيلول 2000 عقب زيارة زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون للمسجد الأقصى، واستمرت حتى عام 2005، وشهدت مواجهات مسلحة وعمليات مقاومة واجتياحات إسرائيلية واسعة للمدن الفلسطينية، أبرزها عملية "السور الواقي" عام 2002، قبل أن تتراجع حدتها تدريجيًا.

وجاءت تصريحات جلعاد كريف بعد يومين من هجوم شنه مستوطنون، بحماية الجيش الإسرائيلي، على بلدة تل قرب نابلس شمالي الضفة، أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4، فيما قُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء تصدي الأهالي للهجوم، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وعقب أحداث بلدة تل، قرر نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس شن عملية عسكرية واسعة في الضفة.

ومن حينها، شهدت الضفة تصعيدا إسرائيليا متواصلا، حيث اعتقل الجيش، السبت، أكثر من 75 فلسطينيا خلال اقتحامات لمناطق متفرقة، بينهم أكثر من 40 في بلدة تل قرب نابلس، فيما أصيب 8 فلسطينيين في اعتداء نفذه مستوطنون على قرية فرعتا شرقي قلقيلية.

ومنذ أكتوبر 2023، قتل أكثر من 1182 فلسطينيا وأصيب الآلاف في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.