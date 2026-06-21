حسين قربان زاده قال إن بقية بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لن تدخل حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل بشكل نهائي إلى إنهاء الحرب في لبنان

عضو بالوفد الإيراني المفاوض: أنهينا مسودة رفع العقوبات مؤقتا عن نفطنا حسين قربان زاده قال إن بقية بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لن تدخل حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل بشكل نهائي إلى إنهاء الحرب في لبنان

طهران/ الأناضول

أعلن عضو الوفد الإيراني المفاوض حسين قربان زاده، الأحد، الانتهاء من المسودة المتعلقة بالرفع المؤقت للعقوبات المفروضة على النفط الإيراني خلال المباحثات بين طهران وواشنطن التي عُقدت في سويسرا.

جاء ذلك في تصريحات لقربان زاده، بشأن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وفقا لما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

وأكد قربان زاده، أن بقية بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لن تدخل حيز التنفيذ ما لم يتم التوصل بشكل نهائي إلى إنهاء الحرب في لبنان.

وأوضح أن المباحثات التي جرت في سويسرا لم تقتصر على المفاوضات الرئيسية فقط، بل شملت أيضا لقاءات منفصلة تناولت القضايا الفنية والتقنية.

وأشار قربان زاده، إلى أنه تم خلال الاجتماعات الفنية الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة الخاصة بالرفع المؤقت للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وأفاد بأن الوفد الإيراني بحث مع الوفد القطري مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وفي وقت سابق من الأحد، انطلقت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.