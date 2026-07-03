النائب يولي إدلشتاين أحد أبرز قيادات حزب "الليكود" قال إنه لن يخوض الانتخابات التمهيدية المقبلة، وكشف عن توجهه نحو "مسار سياسي جديد"

عضو الكنيست إدلشتاين يعلن اعتزامه الانسحاب من حزب نتنياهو النائب يولي إدلشتاين أحد أبرز قيادات حزب "الليكود" قال إنه لن يخوض الانتخابات التمهيدية المقبلة، وكشف عن توجهه نحو "مسار سياسي جديد"

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أحد أبرز قيادات حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتزامه الانسحاب من الحزب وعدم خوض الانتخابات التمهيدية المقبلة.



وخلال مقابلة مع برنامج "لقاء الصحافة" على القناة 12 الإسرائيلية، كشف إدلشتاين، توجهه نحو "مسار سياسي جديد".

وقال إن قراره يأتي في ظل عدم قدرته على الاستمرار في دعم سياسات "الليكود" خلال المرحلة الحالية، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات داخل الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

وتأتي تصريحات إدلشتاين، في وقت يشهد فيه حزب "الليكود" توترات داخلية بشأن عدد من الملفات السياسية والتشريعية المثيرة للجدل، من بينها خطط "الإصلاح القضائي"، إذ سبق أن أبدى عضو الكنيست، تحفظات على بعض مشاريع القوانين المرتبطة بها، وفق القناة ذاتها.

ويعد إدلشتاين، من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث شغل عدة مناصب، أبرزها رئاسة الكنيست ووزيرا للصحة، كما ينظر إليه باعتباره أحد المنافسين التقليديين داخل الحزب، وأعلن سابقا رغبته في منافسة نتنياهو على زعامة "الليكود".

وذكرت القناة 12 أن خطوة إدلشتاين، قد تؤثر على تماسك الحزب، وربما تفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات داخل معسكر اليمين، في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية الموجهة إلى قيادة الليكود خلال الفترة الأخيرة.

