عشية "الأضحى".. إسرائيل تنذر بإخلاء مدينة النبطية تمهيدا لمهاجمتها

إسطنبول/ الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بإخلاء مدينة النبطية جنوبي لبنان كاملةً، وانتقال سكانها إلى شمال نهر الزهراني، تمهيدا لبدء عدوان عليها، وذلك عشية عيد الأضحى المبارك.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تدوينة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الجيش وجه "إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان المتواجدين في مدينة النبطية"، مدعيا أن حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: "حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

ويبلغ طول نهر الزهراني نحو 25 كيلو مترا، ويمر عبر بلدات وقرى في قضائي النبطية وصيدا بمحافظة الجنوب، ويصب في البحر المتوسط عند منطقة الزهراني جنوبي مدينة صيدا.

وتابع أدرعي أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".

ويأتي الإنذار الإسرائيلي في ظل تصعيد العدوان على لبنان، وعقب تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد "حزب الله" وتوجيه "ضربات قاسية" له، في ظل تصاعد القلق من هجمات الحزب بالطائرات المسيّرة.



ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 3185 قتيلا و9633 جريحا حتى مساء الاثنين، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

