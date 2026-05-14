عزلة أكاديمية.. ارتفاع 66 بالمئة بشكاوى جامعات إسرائيل من مقاطعتها كشف تقرير، الخميس، عن ارتفاع بنسبة 66 بالمئة في شكاوى جامعات إسرائيلية من تعرضها لمقاطعة خارجية، على خلفية حروب تل أبيب على قطاع غزة ولبنان وإيران، مما "يعمق عزلة إسرائيل أكاديميا".

القدس / الأناضول

"يديعوت أحرونوت" نقلا عن تقرير لرابطة رؤساء الجامعات الإسرائيلية:

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تقرير صادر عن رابطة رؤساء الجامعات الإسرائيلية تحذيرها من تصعيد حاد في المقاطعة الأكاديمية العالمية لإسرائيل.

وقالت الصحيفة إن التقرير يحذر من أن المقاطعة الأكاديمية باتت تشكل تهديدا استراتيجيا.

ويعتبر التقرير أن الرقم الأكثر إثارة للقلق هو الزيادة بنسبة 150 بالمئة في الجهود المبذولة لاستبعاد إسرائيل من "هورايزون أوروبا"، البرنامج التمويلي الرائد للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، بميزانية تتجاوز 95 مليار يورو (نحو 111 مليار دولار أمريكي).

وهذا التقرير يغطي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى أبريل/نيسان 2026، ويفيد بأنه برغم وقف إطلاق النار في غزة والتحول نحو إيران، فإن "موجة المقاطعة لم تتراجع".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي قتل 856 فلسطينيا وأصاب 2463، معظمهم أطفال ونساء.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحسب التقرير، "لم يتحقق الافتراض الأولي بأن وقف إطلاق النار في غزة سيحد من أنشطة المقاطعة".

وأضاف أن "مراقبة خطاب جماعات المقاطعة تُظهر أنها سرعان ما تكيفت مع الظروف المتغيرة، وبينها الحرب مع إيران والعمليات الإسرائيلية في لبنان".

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، أسفر عن 2896 قتيلا و8824 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

كما بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران خلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

وأفاد التقرير بأن 41 بالمئة من حالات المقاطعة شملت تعليقا صريحا للتعاون، ونحو 30 بالمئة تعطيلا للمحاضرات والمؤتمرات.

ورأى أن "جماعات المقاطعة تستغل التوترات الدبلوماسية والأمنية لتعميق عزلة إسرائيل الأكاديمية".

وتابع: يزيد من حدة الوضع الانتقادات اللاذعة للإجراءات الإسرائيلية الداخلية، مثل مشروع قانون عقوبة الإعدام (لأسرى فلسطينيين) وتصريحات المسؤولين المنتخبين.

التقرير لاحظ أنه بينما اتسمت الظاهرة عامي 2024 و2025 بمقاطعات استهدفت باحثين أفراد، تُظهر البيانات الجديدة أن معظم حوادث المقاطعة في الأشهر الأخيرة استهدفت مؤسسات أكاديمية وجمعيات مهنية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأرقام تعد جزءا من اتجاه أوسع يُظهر ارتفاعا بنسبة 66 بالمئة في الشكاوى (من المقاطعة) مقارنة بالعام الأول للحرب، إذ بلغ إجمالي شكاوى المقاطعة 1120 شكوى خلال فترة التقرير.

وتتصدر بلجيكا قائمة المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية تليها هولندا، ثم إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وحذرت الصحيفة من أن "إسرائيل قد تجد نفسها خارج النادي العلمي، مما يُلحق ضررا لا يُمكن إصلاحه بمكانتها كدولة رائدة في مجال الشركات الناشئة".

ونقلت عن رئيس جامعة بن غوريون رئيس مجلس إدارة رابطة رؤساء الجامعات الإسرائيلية دانيال شاموفيتز إن التقرير يُثبت أن المقاطعة الأكاديمية "ليست ظاهرة عابرة، بل حملة طويلة الأمد تُهدد جوهر البحث العلمي الإسرائيلي".