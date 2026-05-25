عراقجي يغيب عن اجتماع الأمم المتحدة بسبب أزمة تأشيرة أمريكية متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أوضح أن الزيارة أُلغيت في ظل الظروف الحالية بسبب مشكلة التأشيرة

طهران / الأناضول

أعلنت إيران، الاثنين، أن وزير الخارجية عباس عراقجي لن يتمكن من المشاركة في اجتماع الأمم المتحدة بسبب مشكلة تتعلق بالحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بتصريح لمتحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة طهران.

وأوضح بقائي أن الزيارة أُلغيت في ظل الظروف الحالية بسبب مشكلة التأشيرة الأمريكية، مؤكداً أن عراقجي لن يتوجه إلى الولايات المتحدة.​​​​​​​

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت الأسبوع الماضي أن عراقجي تلقى دعوة رسمية للمشاركة في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول السلم والأمن الدوليين، والتي جاءت بمبادرة من الصين، وكان من المقرر عقدها غدا الثلاثاء.

جدير بالذكر أن اجتماعات الأمم المتحدة تُعقد بشكل أساسي في ، فيما يوجد مقار ومكاتب أخرى تُنظم فيها اجتماعات ومؤتمرات.



وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، وردت إيران بهجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.