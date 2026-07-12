وزير الخارجية الإيراني قال إنه تلقى نبأ وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بـ"حزن شديد"..

عراقجي يعزي في وفاة أمير قطر السابق وزير الخارجية الإيراني قال إنه تلقى نبأ وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بـ"حزن شديد"..

طهران / الأناضول

نشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، رسالة تعزية في وفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال عراقجي في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية، إنه تلقى نبأ وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بـ"حزن شديد".



وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "ببالغ الحزن والأسى العميق، تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"



وتابع: "نتقدم بأحر التعازي إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى أسرة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الشقيق. ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وأعلنت قطر، صباح الأحد، وفاة أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاما.

وفي عام 1995، تولى الشيخ حمد الحكم، وفي 25 يونيو/ حزيران 2013 سلّم مقاليد الحكم إلى ولي عهده آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الحالي.