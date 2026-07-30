في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره القبرصي الرومي ونظيرته البلغارية، بحسب الخارجية الإيرانية..

عراقجي يطالب بلغاريا وقبرص الرومية بعدم فتح قواعدهما لضرب إيران في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره القبرصي الرومي ونظيرته البلغارية، بحسب الخارجية الإيرانية..

إسطنبول/ الأناضول

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كلا من بلغاريا وإدارة جنوب قبرص الرومية بعدم السماح باستخدام قواعدهما لضرب إيران.



وبحث عراقجي، مع نظيرته البلغارية فيليسلافا بيتروفا، ووزير خارجية الإدارة الرومية في جنوب قبرص كونستانتينوس كومبوس، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين، الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وخلال اتصاله مع وزيرة الخارجية البلغارية، انتقد عراقجي قرار البرلمان البلغاري الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية في البلاد.

وأوضح أن موافقة الحكومة البلغارية على نشر طائرات عسكرية أمريكية في قاعدة بيزمير الجوية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأضاف أن طهران تتوقع من الحكومة البلغارية إعادة النظر في هذا القرار.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية البلغارية فيليسلافا بيتروفا أن بلادها لا تعتزم المشاركة في أي حرب ضد إيران، مشددة على دعم صوفيا للدبلوماسية ولجهود خفض التوتر في المنطقة.

وفي اتصاله مع كومبوس، ناقش عراقجي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأكد عراقجي خلال الاتصال ضرورة عدم استخدام القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة في جنوب قبرص في أي أنشطة عدائية تستهدف إيران.

بدوره، شدد كومبوس على التزام بلاده بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ولفت كومبوس أن الاتصالات التي أجرتها حكومته مع بريطانيا أسفرت عن الحصول على ضمانات بعدم استخدام القواعد العسكرية الأجنبية في جنوب قبرص ضد أي دولة أخرى بما فيها إيران.

وأعلنت باكستان، الخميس، استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران رغم استمرار الهجمات المتبادلة.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.