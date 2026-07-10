عراقجي يتوجه السبت إلى سلطنة عمان لبحث قضية مضيق هرمز

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" مساء الجمعة، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، سيزور السبت، سلطنة عمان لبحث قضية مضيق هرمز والعلاقات الثنائية.

وأفادت الوكالة الرسمية، أن عراقجي سيتوجه إلى مسقط، السبت، برفقة وفد دبلوماسي.

وأضافت أنه من المقرر أن يناقش عراقجي، خلال الزيارة مع المسؤولين العمانيين التطورات الإقليمية ولا سيما مضيق هرمز والعلاقات بين إيران وسلطنة عمان.

وتشهد منطقة مضيق هرمز بين الحين والآخر توترات أمنية، على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.