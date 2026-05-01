عراقجي يبحث هاتفيا مع نظرائه في المنطقة سبل إنهاء الحرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى مباحثات هاتفية مع نظرائه في مصر وقطر والسعودية والعراق وأذربيجان..

طهران/الأناضول



أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مباحثات هاتفية مع نظرائه في مصر وقطر والسعودية والعراق وأذربيجان حول سبل إنهاء الحرب.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في منشور لها على تطبيق "تلغرام"، الجمعة، أن عراقجي أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه المصري بدر عبد العاطي، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والسعودي فيصل بن فرحان، والعراقي فؤاد حسين، والأذربيجاني جيهون بيراموف.

وخلال هذه الاتصالات، عرض عراقجي على نظرائه موقف بلاده بشأن إنهاء الحرب، وقدم لهم معلومات حول ما وصفه بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي.