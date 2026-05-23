عراقجي يبحث مع وزير الخارجية العماني مبادرات إنهاء الحرب

طهران / الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب التي بدأت بهجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

أفادت بذلك وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، في بيان بشأن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، نشرته على حسابها بمنصة تلغرام.

وبحسب البيان تناول الاتصال التطورات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وخفض التوتر في المنطقة.



وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، عبر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وخلفت الحرب أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، فيما شنت طهران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.