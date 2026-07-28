عراقجي يبحث مع نظيريه العماني والسعودي قضايا إقليمية

طهران/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، قضايا إقليمية مع نظيريه العماني بدر بن حمد البوسعيدي، والسعودي فيصل بن فرحان.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين، بحسب بيان نشره الحساب الرسمي لعراقجي على منصة "تلغرام".

وأوضح البيان أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات الثنائية بين إيران وكل من سلطنة عمان والسعودية.

ووفق البيان، أكد الوزراء على أهمية التعاون والدبلوماسية لإزالة حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز، عقب الهجمات الأمريكية على إيران.

وتأتي الاتصالات الهاتفية هذه في ظل هدوء حذر يسود المنطقة منذ الجمعة الماضي، مع توقف الضربات الأمريكية على إيران وردود طهران لليوم الرابع، بعد تصعيد استمر 13 يوما منذ 11 يوليو/ تموز الجاري.

وشمل التصعيد هجمات أمريكية على أهداف داخل إيران، فيما ردت طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية شملت البحرين والكويت والأردن.

وجاءت هذه المواجهة رغم توقيع واشنطن وطهران، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم نصت على وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وفي 8 يوليو الجاري، أعلن ترامب انتهاء وقف إطلاق النار عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراءها.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في المضيق، بينما تؤكد طهران ضرورة تنظيم حركة العبور عبره، ما أثار مخاوف دولية من تأثير أي تصعيد على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.