في بلدة بورغنشتوك السويسرية، قبيل اجتماع مرتقب مع الولايات المتحدة..

عراقجي يبحث مع نظيره السويسري تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في بلدة بورغنشتوك السويسرية، قبيل اجتماع مرتقب مع الولايات المتحدة..

طهران/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس، قضايا متعلقة بعملية تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن، وذلك قبيل اجتماع مرتقب مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن عراقجي التقى مع كاسيس في بلدة بورغنشتوك السويسرية، التي قدم إليها لإجراء محادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.

ولم يورد الخبر أي تفاصيل أخرى حول فحوى اللقاء.

والسبت، أعلنت باكستان، أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.