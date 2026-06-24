في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان للخارجية الإيرانية..

عراقجي يبحث مع نظيره السعودي مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان للخارجية الإيرانية..

طهران/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب مسار المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء.

وأوضح البيان أن الجانبين تناولا العلاقات بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول عراقجي وابن فرحان مسار المفاوضات القائمة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدين ضرورة التزام الأطراف بمسؤولياتها في إطار مذكرة التفاهم المبرمة.

وشدد الوزيران على أهمية إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة، وضرورة تعزيز أوجه التعاون اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

وفي 18 يونيو/حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وردت إيران بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول خليجية، بينها الإمارات والكويت والبحرين، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.