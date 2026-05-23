عراقجي يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني مبادرات إنهاء الحرب خلال لقائهما في طهران، بحسب الخارجية الإيرانية

طهران / الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، في طهران، المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

أفادت بذلك وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، في بيان نشرته على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب البيان، بحث الجانبان أيضا قضايا الاستقرار والأمن الإقليميين، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، عبر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وخلفت الحرب أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، فيما شنت طهران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.

