عراقجي يؤكد لنظيره العماني الحرص على استئناف الملاحة بمضيق هرمز رسالة شفوية نقلها نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم آبادي من عراقجي للبوسعيدي وفق وكالة الأنباء العمانية..

عبد السلام فايز/ الأناضول

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره العماني بدر البوسعيدي، الأحد، الحرص على استئناف الملاحة في مضيق هرمز.

جاء ذلك في رسالة شفوية، نقلها نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي من عراقجي للبوسعيدي، وفق وكالة الأنباء العمانية التي لم تحدد مكان لقاء الجانبين.

وقالت الوكالة إن البوسعيدي تلقّى رسالة شفوية من نظيره الإيراني، نقلها آبادي.



وأضافت أن الرسالة "تأتي في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات".



وتطرّقت الرسالة "إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية، والجهود المبذولة لإنجاحها"، وفق المصدر نفسه.



وأشارت إلى الحرص "على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة".



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.